Філатов назвав можливу ціль росіян під час обстрілу Дніпра

Російські військові, здійснюючи ракетний удар по Дніпру, могли цілитися у Придніпровську ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Дніпра Бориса Філатова в інтерв'ю Василю Голованову.

"Вони швидше за все стріляли по теплостанції, яка знаходиться на іншому боці річки, але ракета Х-22, так звана "вбивця авіаносців", вона просто вибирає відповідно до своєї системи наведення найбільшу мету. Вона просто трохи перелітала і потрапила не в теплостанцію, а в житловий будинок", - сказав Філатов.

Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої атаки російські війська вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд будинку.

Як стало відомо, внаслідок атаки російських терористів 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо буде відновити.

Сьогодні, 17 січня, у Дніпрі оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці. Внаслідок російської атаки загинули 44 людини.

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