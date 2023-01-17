Филатов назвал возможную цель россиян во время обстрела Днепра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова в интервью Василию Голованову.

"Они скорее всего стреляли по теплостанции, которая находится на обратной стороне реки, но ракета Х-22, так называемая "убийца авианосцев", она просто выбирает в соответствии со своей системой наведения наибольшую цель. Она просто немного перелетела и попала не в теплостанцию, а в жилой дом", - сказал Филатов.

Напомним, что 14 января во время очередной массированной атаки российские войска ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, в результате чего был разрушен целый подъезд дома.

Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

Сегодня, 17 января, в Днепре объявили о завершении поисково-спасательной операции на месте удара по многоэтажке. В результате российской атаки погибли 44 человека.

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