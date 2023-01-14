Филатов: Днепр предоставляет временное убежище жителям разбитой ракетой РФ многоэтажки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Он призвал людей обращаться в ближайшие Пункты несокрушимости – в школах 130, 111 и в детском клубе "Штурм". Там всех снабжают теплом, пищей и водой. Организован также подвоз людей.

"Утром, когда закончат разбор завалов, мы будем обходить все квартиры, оценивать все повреждения. Потому что это панельное здание. Часть здания, очевидно, надо будет демонтировать. Людям окажут всю помощь", - сказал Филатов.

Он также поручил обеспечить охрану здания. Мэр Днепра отметил, что город работает в коммуникации, в частности, с ОП и военной администрацией.