Филатов: Днепр предоставляет временное убежище жителям разбитой ракетой РФ многоэтажки
Днепр предоставляет временное убежище жителям разбитой ракетой РФ многоэтажки. Далее людям окажут всю необходимую комплексную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
Он призвал людей обращаться в ближайшие Пункты несокрушимости – в школах 130, 111 и в детском клубе "Штурм". Там всех снабжают теплом, пищей и водой. Организован также подвоз людей.
"Утром, когда закончат разбор завалов, мы будем обходить все квартиры, оценивать все повреждения. Потому что это панельное здание. Часть здания, очевидно, надо будет демонтировать. Людям окажут всю помощь", - сказал Филатов.
Он также поручил обеспечить охрану здания. Мэр Днепра отметил, что город работает в коммуникации, в частности, с ОП и военной администрацией.
Напомним, 14 января россияне во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, пока количество раненых перевалило за полсотни человек.
В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.
В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей.
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