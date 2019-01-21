Украина не может запретить россиянам быть наблюдателями на выборах, - Айвазовская

Фото: Ольга Айвазовская (facebook.com/olga.ajvazovska)

Украинское законодательство не предусматривает отказа быть наблюдателями на выборах из-за гражданства

Координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что в Украине нет законодательных норм, которые позволили бы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказать гражданам РФ в праве быть наблюдателями на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ГОРДОН".

Она рассказала, что международных наблюдателей может пригласить Украина или же они имеют право самостоятельно зарегистрироваться в ЦИК и получить возможность наблюдать за голосованием.

"Если говорить о миссии ОБСЕ, украинская сторона ее уже пригласила. При этом не приветствуется приезд сотрудников организации, которые являются гражданами РФ. В то же время ОБСЕ имеет свои внутренние процедуры, которых она, скорее всего, будет придерживаться. А значит, при организации миссии будет объявлен конкурс.Своих представителей в кандидаты может направить каждый из 57 стран-членов", - отметила Айвазовская.

Она также пояснила, что после того, как ОБСЕ определится со списком наблюдателей, она подает сведения в украинские ЦИК и МИД.

"Теоретически ЦИК Украины может отказать россиянам из ОБСЕ быть наблюдателями на наших выборах. Законодательных норм для этого нет. Но у этих граждан РФ могут возникнуть проблемы с пересечением границы ", - отметила Айвазовская.

Координатор "Опоры" отметила, что Украина не может отказать россиянам исключительно из-за гражданства. Также она рассказала, что в 2014 году во время выборов представители РФ были наблюдателями в Украине.

Напомним, Российская Федерация планирует направить своих наблюдателей на выборы президента в марте в Украину.

РБК-Украина писало, что ОБСЕ предложила России направить своих наблюдателей на выборы в Украину.