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Житель Румынии незаконно вывозил украинцев заграницу. Свои услуги оценил в 5 000 долларов

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 мая 2022 15:33
Житель Румынии незаконно вывозил украинцев заграницу. Свои услуги оценил в 5 000 долларов Фото: ГНСУ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Гражданин Республики Румыния организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев. Свои услуги оценивал в 5000 долларов США с человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

6 мая 2022 года он планировал незаконно переправить в Румынию двух военнообязанных украинцев. Осуществлял перевозки лично на авто. При прохождении паспортного контроля в МЧП "Порубное" в Черновицкой области, предъявил сотруднику Государственной пограничной службы Украины для проверки паспорта двух своих пассажиров, выданных на посторонних лиц – граждан Румынии.Житель Румынии незаконно вывозил украинцев заграницу. Свои услуги оценил в 5 000 долларовПодозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Черновицкого районного управления полиции ГУНП в Черновицкой области.

Напомним, во Львове задержали мужчину, который за взятку организовал схему незаконного пересечения границы. Прокуратура объявила подозрение.

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