Житель Румынии незаконно вывозил украинцев заграницу. Свои услуги оценил в 5 000 долларов

Гражданин Республики Румыния организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев. Свои услуги оценивал в 5000 долларов США с человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

6 мая 2022 года он планировал незаконно переправить в Румынию двух военнообязанных украинцев. Осуществлял перевозки лично на авто. При прохождении паспортного контроля в МЧП "Порубное" в Черновицкой области, предъявил сотруднику Государственной пограничной службы Украины для проверки паспорта двух своих пассажиров, выданных на посторонних лиц – граждан Румынии. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Черновицкого районного управления полиции ГУНП в Черновицкой области.