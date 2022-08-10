ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фіктивний батько. Одеситка організувала незаконну схему для вивозу чоловіків за кордон

Новость на русском →
Білгород-Дністровський, Середа 10 серпня 2022 16:33
Фіктивний батько. Одеситка організувала незаконну схему для вивозу чоловіків за кордон Фото: одеситка незаконно вивозила чоловіків за кордон (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Одеситка організувала незаконну схему для вивозу військовозобов'язаних чоловіків за кордон, оформлюючи документи на опікунство свого прийомного сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

За даними слідства, 29-річна жителька Одеси вивозила чоловіків у супроводі прийомного 15-річного сина. До цього вона виготовляла фіктивні документи про опікунство. За свої "послуги" шахрайка вимагала 1500 доларів.

Одеситка допомогла втекти за кордон трьом чоловікам. Під час останньої спроби її затримали прикордонники.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за декількома статтями ККУ. Шахрайці загрожує до 15 років в'язниці із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, громадянин Румунії організував схему перевезення чоловіків призовного віку за чужими паспортами іноземців.

Також раніше РБК-Україна розповідало про те, кому та за яких обставин можна покинути Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Одеса мошенническая схема выезд за границу
NEWS
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк