Фіксував секретні дані під час тривог: СБУ затримала військового з підрозділу ППО

Завербований росіянами військовослужбовець передавав ворогу локації ППО біля українських аеродромів. СБУ затримала інформатора у Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
За даними слідства, затриманим виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів ППО Збройних сил України, завербований російськими спецслужбами. Операцію провела військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ.
Як встановило розслідування, фігурант передавав до РФ інформацію про систему протиповітряної оборони поблизу оперативних аеродромів українських військ. Зокрема, під час повітряної тривоги він, перебуваючи на бойовому чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням.
Крім того, інформатор "зливав" ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО.
За допомогою цих розвідданих російські війська планували завдати ударів по аеродромах Сил оборони в обхід радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп.
Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали зловмисника одразу після першого сеансу зв’язку з окупантами. Паралельно було проведено комплекс заходів для убезпечення позицій українських військ.
Слідство встановило, що військовий потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як залишав прокремлівські коментарі в Telegram-каналах. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з РФ.
На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру
Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Фото: СБУ затримала військового з підрозділу ППО (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, раніше СБУ викрили "крота" у лавах ЗСУ. Зокрема, 26-річний мобілізований військовий передавав ворогу час і цілі українських операцій на передовій. Також він здав дані про дислокацію свого підрозділу.
Також Служба безпеки України затримала агентурну групу російської воєнної розвідки, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини.
Крім того, СБУ затримала "крота" серед бійців Сил оборони. Агент готував "прорив" ворога у Харківській області.