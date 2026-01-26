Фіксував секретні дані під час тривог: СБУ затримала військового з підрозділу ППО

За даними слідства, затриманим виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів ППО Збройних сил України, завербований російськими спецслужбами. Операцію провела військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ.

Які дані передав

Як встановило розслідування, фігурант передавав до РФ інформацію про систему протиповітряної оборони поблизу оперативних аеродромів українських військ. Зокрема, під час повітряної тривоги він, перебуваючи на бойовому чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням.

Крім того, інформатор "зливав" ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО.

За допомогою цих розвідданих російські війська планували завдати ударів по аеродромах Сил оборони в обхід радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп.

Затримання інформатора

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали зловмисника одразу після першого сеансу зв’язку з окупантами. Паралельно було проведено комплекс заходів для убезпечення позицій українських військ.

Слідство встановило, що військовий потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як залишав прокремлівські коментарі в Telegram-каналах. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з РФ.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: СБУ затримала військового з підрозділу ППО (t.me/SBUkr)