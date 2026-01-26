Фиксировал секретные данные во время тревог: СБУ задержала военного из подразделения ПВО

Завербованный россиянами военнослужащий передавал врагу локации ПВО возле украинских аэродромов. СБУ задержала информатора в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
По данным следствия, задержанным оказался 21-летний военнослужащий одного из подразделений ПВО Вооруженных сил Украины, завербованный российскими спецслужбами. Операцию провела военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ.
Как установило расследование, фигурант передавал в РФ информацию о системе противовоздушной обороны вблизи оперативных аэродромов украинских войск. В частности, во время воздушной тревоги он, находясь на боевом дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением.
Кроме того, информатор "сливал" врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевых позициях подразделений украинской ПВО.
С помощью этих разведданных российские войска планировали нанести удары по аэродромам Сил обороны в обход радиолокационных станций и мобильных огневых групп.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Параллельно был проведен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности позиций украинских войск.
Следствие установило, что военный попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял прокремлевские комментарии в Telegram-каналах. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с РФ.
На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: СБУ задержала военного из подразделения ПВО (t.me/SBUkr)
Напомним, ранее СБУ разоблачили "крота" в рядах ВСУ. В частности, 26-летний мобилизованный военный передавал врагу время и цели украинских операций на передовой. Также он сдал данные о дислокации своего подразделения.
Также Служба безопасности Украины задержала агентурную группу российской военной разведки, которая готовила дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри.
Кроме того, СБУ задержала "крота" среди бойцов Сил обороны. Агент готовил "прорыв" врага в Харьковской области.