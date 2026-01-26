Фиксировал секретные данные во время тревог: СБУ задержала военного из подразделения ПВО

По данным следствия, задержанным оказался 21-летний военнослужащий одного из подразделений ПВО Вооруженных сил Украины, завербованный российскими спецслужбами. Операцию провела военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ.

Какие данные передал

Как установило расследование, фигурант передавал в РФ информацию о системе противовоздушной обороны вблизи оперативных аэродромов украинских войск. В частности, во время воздушной тревоги он, находясь на боевом дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением.

Кроме того, информатор "сливал" врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевых позициях подразделений украинской ПВО.

С помощью этих разведданных российские войска планировали нанести удары по аэродромам Сил обороны в обход радиолокационных станций и мобильных огневых групп.

Задержание информатора

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Параллельно был проведен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

Следствие установило, что военный попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял прокремлевские комментарии в Telegram-каналах. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Что грозит

На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: СБУ задержала военного из подразделения ПВО (t.me/SBUkr)