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Фиксируются случаи массового отказа российских военных от участия в войне, - Генштаб ВСУ

Автор: Роман Мирончук

Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. При этом есть много случаев, когда российские военные отказываются принимать участие в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину" для участия в боевых действиях, несмотря на обещания относительно предоставления статуса ветерана войны, дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада", - говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные развеяли миф о "непобедимости" российской армии. По его словам, по уровню профессионализма она отстала от ВСУ на 8 лет.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность вторжения врага в Одесскую область с Черного моря.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУ