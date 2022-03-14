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Фіксуються випадки масової відмови російських військових від участі у війні, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Мирончук

Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. При цьому є багато випадків, коли російські військові відмовляються брати участь у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, попри обіцянки щодо надання статусу ветерана війни, додаткових добових виплат і підвищеного посадового окладу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові розвіяли міф про "непереможність" російської армії. За його словами, за рівнем професіоналізму вона відстала від ЗСУ на 8 років.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов прокоментував можливість вторгнення ворога в Одеську область з Чорного моря.

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Війна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ