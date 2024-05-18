Фігуранту у справі збиття МН17 дали 14 років заочно за ведення війни проти України

Слідство встановило, що у 2014 році обвинувачений, перебуваючи на посаді полковника ГРУ Генштабу ЗС РФ, конспіративно прибув на територію Донецької області, що вже на той час контролювалася так званою "ДНР". Він був призначений на посаду так званого "1-го заступника міністра оборони" псевдореспубліки.

Для приховування факту участі Збройних сил РФ у збройному конфлікті на Сході України на боці "ДНР", засуджений використовував позивні "Хмурий" та "Плохой солдат".

Засуджений створив так зване "Головне управління військової розвідки", яке очолив особисто. Метою псевдооргану були напади на підприємства, установи, організації та ведення агресивних воєнних дій проти України. До складу "розвідуправління" увійшли як громадяни України - переважно учасники так званого "ополчення" окупованої частини Донецької області, так і громадяни РФ, зокрема колишні та діючи кадрові співробітники спецслужб РФ, що мали досвід бойових дій в Афганістані, Придністров’ї, Чечні тощо. Загальна кількість "працівників" незаконно твореного органу налічувала понад 800 осіб.

Псевдопосадовець організовував збройний опір співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям Збройних Сил України, задіяним у проведенні АТО, керував захопленням населених пунктів, будівель та інших об’єктів на території Донецької області. Також особисто керував бойовою підготовкою особового складу розвідуправління "ДНР", пограбуваннями фінансових установ, незаконним вилученням майна у фізичних та юридичних осіб на території Донецької області. Через так званих "координаторів" зі спецслужб РФ засуджений організовував фінансування терористичної діяльності цього підрозділу.

Високо оцінюючи роль у веденні агресивної війни проти України та результати його злочинної діяльності, кадровому офіцеру держави-агресора у вигляді заохочення присвоєно спеціальне військове звання "генерал-майор запасу ЗС РФ".

Під безпосереднім керівництвом обвинуваченого, бойовики розвідувального управління "ДНР" протягом серпня-грудня 2014 року вели бойові дії проти правоохоронців та військовослужбовців ЗСУ в населених пунктах Донецької та Луганської областей, а також брали участь у штурмі донецького аеропорту ім. Сергія Прокофьєва.

За публічного обвинувачення Офісу Генпрокурора, так званого очільника "Головного управління військової розвідки" псевдореспубліки визнано винним в участі у терористичній організації та у веденні агресивних воєнних дій проти України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України).

Кадрового офіцера зс рф заочно засуджено до 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Сергій Дубінський

Російський військовик, полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, відомий під псевдонімами "Сергій Петровський", "Хмурий", "Поганий солдат". З 2014 року - учасник російської агресії проти України. Засновник і перший очільник військової розвідки терористичного угрупування "ДНР".

Зокрема, вночі та вранці з 16 на 17 липня 2014 року Дубінський організував перекидання ЗРК "Бук" із Росії, з якого був збитий пасажирський літак Boeing-777 рейсу MH17 "Малазійських авіаліній" над Донецькою областю, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

За причетність до катастрофи, у листопаді 2023 року Окружний суд Гааги засудив колаборанта до довічного ув'язнення.