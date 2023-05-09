Інформаторку генерала ГРУ, який причетний до збиття "Боїнга" MH17, засудили до 12 років

В Україні засудили до 12 років тюрми особисту інформаторку генерала російського ГРУ. Він причетний до збиття "Боїнга" MH17 у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України .

"Поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним "Хмурий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожа інформаторка, яка мешкала у селищі Благодатне Донецької області, особисто знайома з Дубінським. Після початку повномасштабного вторгнення вона вийшла через анонімний месенджер на "Хмурого" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

"За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки. Також вона передавала воєнній розвідці РФ інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті", - повідомили в СБУ.

Також жінка займалась пошуком інформації щодо учасників руху опору на тимчасово окупованій території на сході України. Її затримали у червні минулого року в результаті спецоперації у Кременчуку (Полтавська область). Суд визнав її винною за фактом колабораційної діяльності та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Дубінський Сергій Миколайович

Російський військовик, полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ. Відомий під псевдонімами "Сергій Петровський", "Похмурий", "Поганий солдат". З 2014 року - учасник російської агресії проти України. Засновник і перший очільник військової розвідки терористичного угрупування "ДНР".

Дубинський вночі та вранці з 16 на 17 липня 2014 року організував перекидання "Бука" з Росії. Окружний суд Гааги визнав його винним у збитті в небі над Донбасом пасажирського літака рейсу MH17 Малазійських авіаліній та засудили до довічного ув'язнення.