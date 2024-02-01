Хотіла стати продавчинею для шпигунства за ЗСУ: затримано подругу посадовця "ДНР"

Правоохоронці затримали подругу очільника т. зв. "Народної ради ДНР". Жінка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

"Служба безпеки викрила у Донецькій області ще одну інформаторку російської воєнної розвідки. Фігурантка була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ), який дислокується на передовій", - йдеться в повідомленні.

За вказівками агресора шпигунка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.

Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.

За наявними даними, розвідвідомості були потрібні російському ГРУ для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.

Подруга посадовця "ДНР"

Також виявилось, що жінка знайома і періодично спілкується з очільником так званої "Народної ради" терористичної організації "ДНР" Артемом Жогою.

У телефонних розмовах шпигунка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою.

Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників.

Правоохоронці викрили наміри агентки РФ та затримали її у власному помешканні.

Зрадниця із прифронтового міста

Затриманою виявилась мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ. Таким чином у червні 2023 року вона потрапила у поле зору командира спецназу російського ГРУ.

Шпигунка направляла розвідувальні "звіти" у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт з позначками українських об’єктів.

Обшуки та докази співпраці зі спецслужбами РФ

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

Наразі правоохоронці повідомили фігурантці про підозру за колабораційну діяльність.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.