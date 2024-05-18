Фигуранту по делу сбития МН17 дали 14 лет заочно за ведение войны против Украины

Следствие установило, что в 2014 году обвиняемый, находясь в должности полковника ГРУ Генштаба ВС РФ, конспиративно прибыл на территорию Донецкой области, которая уже в то время контролировалась так называемой "ДНР". Он был назначен на должность так называемого "1-го заместителя министра обороны" псевдореспублики.

Для сокрытия факта участия Вооруженных сил РФ в вооруженном конфликте на Востоке Украины на стороне "ДНР", осужденный использовал позывные "Хмурый" и "Плохой солдат".

Осужденный создал так называемое "Главное управление военной разведки", которое возглавил лично. Целью псевдооргана были нападения на предприятия, учреждения, организации и ведения агрессивных военных действий против Украины. В состав "разведуправления" вошли как граждане Украины - преимущественно участники так называемого "ополчения" оккупированной части Донецкой области, так и граждане РФ, в частности бывшие и действующие кадровые сотрудники спецслужб РФ, имевшие опыт боевых действий в Афганистане, Приднестровье, Чечне и т.д. Общее количество "работников" незаконно созданного органа насчитывало более 800 человек.

Псевдочиновник организовывал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, задействованным в проведении АТО, руководил захватом населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Донецкой области. Также лично руководил боевой подготовкой личного состава разведуправления "ДНР", ограблениями финансовых учреждений, незаконным изъятием имущества у физических и юридических лиц на территории Донецкой области. Через так называемых "координаторов" из спецслужб РФ осужденный организовывал финансирование террористической деятельности этого подразделения.

Высоко оценивая роль в ведении агрессивной войны против Украины и результаты его преступной деятельности, кадровому офицеру государства-агрессора в виде поощрения присвоено специальное воинское звание "генерал-майор запаса ВС РФ".

Под непосредственным руководством обвиняемого, боевики разведывательного управления "ДНР" в течение августа-декабря 2014 года вели боевые действия против правоохранителей и военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, а также участвовали в штурме донецкого аэропорта им.

По публичному обвинению Офиса Генпрокурора, так называемый глава "Главного управления военной разведки" псевдореспублики признан виновным в участии в террористической организации и в ведении агрессивных военных действий против Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Кадрового офицера ВС рф заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас приговор не вступил в законную силу.

Сергей Дубинский

Российский военный, полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, известный под псевдонимами "Сергей Петровский", "Хмурый", "Плохой солдат". С 2014 года - участник российской агрессии против Украины. Основатель и первый глава военной разведки террористической группировки "ДНР".

В частности, ночью и утром с 16 на 17 июля 2014 года Дубинский организовал переброску ЗРК "Бук" из России, из которого был сбит пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17 "Малазийских авиалиний" над Донецкой областью, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

За причастность к катастрофе, в ноябре 2023 года Окружной суд Гааги приговорил коллаборанта к пожизненному заключению.