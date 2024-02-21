В Україні затримали співвласника ливарного заводу в Макіївці, який фінансував "ДНР"

Правоохоронці затримали одного зі співвласників ливарного заводу, який працює в окупованій Макіївці та фінансує бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі справи

Правоохоронці повідомили про підозру двом співвласникам ливарного заводу в Макіївці на Донеччині та двом працівницям заводу за фактом фінансування терористичної організації "ДНР".

Два співвласники ливарного заводу в Макіївці батько і син організували роботу заводу після початку тимчасової окупації регіону в 2014 році.

Підприємство перереєстрували відповідно до вимог "нової влади", продукцію вивозили до РФ, при цьому в документах вказували іншого виробника. Згодом її збували в Росії та через фірми-прокладки в Україні.

Фото: Затримання (dbr.gov.ua)

Працівниці заводу готували необхідні документи для вивезення продукції з окупованих територій, укладали контракти, здійснювали комунікацію з продажу. Також підприємство продовжувало сплачувати податки, але вже в бюджет бойовиків. Загалом було сплачено майже 37 млн російських рублів.

Що їм загрожує

15 лютого 2024 року одного зі співвласників - батька, який перебував в Україні, було викрито і повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Його синові та двом працівницям заводу про підозру було повідомлено заочно, оскільки вони досі перебувають на окупованих територіях.

Усі четверо фігурантів підозрюються у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Хто ще брав участь у схемі

У ДБР повідомили, що до незаконної роботи ливарного заводу також долучався керівник підприємства та фірм "прокладок".

У травні 2023 року його було затримано та повідомлено про підозру організатору схеми, а також одному з директорів і головному бухгалтеру приватного підприємства з Житомирської області.

У жовтні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору через сплату мільйонних податків "ДНР". За ці кошти терористи мали змогу утверджувати свою владу в регіоні та продовжувати воювати проти українців. Розслідування щодо них завершено та скеровано до суду.

Виявлення окупантів і зрадників

Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.

Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.