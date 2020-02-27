Фигуранту аферы с квартирами Нацгвардии увеличили размер залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение об увеличении размера залога руководителю компании "Укрбуд", который фигурирует в деле о незаконном завладении имуществом Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Так, в среду, 26 февраля, Апелляционная палата рассмотрела жалобы прокурора и защитника на постановление следственного судьи ВАКС об избрании меры пресечения в виде залога в размере 500 276 гривен.

Апелляционная палата решила частично удовлетворить жалобу стороны обвинения и увеличила размер залога до 2 млн гривен. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию.

"По результатам судебного разбирательства суд постановил апелляционную жалобу защитника вернуть, а апелляционную жалобу прокурора частично удовлетворить и избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде залога в размере 2 млн гривен", - заявили в ВАКС.

Напомним, ранее сообщалось, что за Вячеслава Мармыша - фигуранта дела о завладении имуществом Нацгвардии и экс-заместителя директора "Укрбуда", внесли 40 млн гривен залога. Сначала размер залога составлял 6 млн гривен, однако суд принял решение о его увеличении.

Как известно, экс-нардепа Максима Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим и организации коррупционной схемы завладения недвижимостью Нацгвардии в Киеве.