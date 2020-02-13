За фигуранта дела Микитася внесли залог

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

За Мармиша внесли 40 млн грн залога

За экс-заместителя директора "Укрбуда" Вячеслава Мармыша внесли 40 млн грн залога. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

Как отметили в САП, на Мармыша возложен ряд обязательств.

"Мармыш внес залог 40 млн грн, на него по решению суда возложен ряд обязательств", - сказала она.

Ранее суд увеличил размер залога бывшему заместителю директора "Укрбуда" Мармышу. До этого размер залога составлял 6 млн гривен.

Напомним, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации. Нового фигуранта дела обвиняют в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

РБК-Украина писало, что экс-нардепа Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы завладения недвижимостью в Киеве. В октябре ВАКС избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в размере 5,5 млн гривен. Уже в конце октября Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн гривен.