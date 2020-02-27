Фігуранту афери з квартирами Нацгвардії збільшили розмір застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення про збільшення розміру застави керівнику компанії "Укрбуд", який фігурує у справі про незаконне заволодіння майном Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Так, у середу, 26 лютого, Апеляційна палата розглянула скарги прокурора та захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 500 276 гривень.

Апеляційна палата вирішила частково задовольнити скаргу сторони обвинувачення та збільшила розмір застави до 2 млн гривень. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню.

"За результатами судового розгляду суд постановив апеляційну скаргу захисника повернути, а апеляційну скаргу прокурора частково задовольнити та обрати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн гривень", - заявили в ВАКС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за В'ячеслава Мармиша - фігуранта справи про заволодіння майном Нацгвардії та екс-заступника директора "Укрбуду", внесли 40 млн гривень застави. Спочатку розмір застави становив 6 млн гривень, однак суд ухвалив рішення про його збільшення.

Як відомо, екс-нардепа Максима Микитася підозрюють у змові з колишнім командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим та організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю Нацгвардії в Києві.