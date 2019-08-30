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Фигурантам дела относительно обвала дома в Дрогобыче избрали меру пресечения

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 20:32
Фигурантам дела относительно обвала дома в Дрогобыче избрали меру пресечения
Фото: обвал дома в Дрогобыче (dsns.gov.ua)

Подозреваемые 2 месяца будут находится под домашним арестом

Дрогобычский городской суд избрал меру пресечения фигурантам дела, относительно обвала жилого дома. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко в своем Facebook.

Сообщается, что в пятницу, 30 августа, суд вынес решение, о содержании под домашним арестом двоим коммунальщикам.

"Относительно меры. Сегодня, 30.08.19, Дрогобычский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца (с 6:00 до 21:00 часов)", - сообщила Шевченко.

Фигурантам дела относительно обвала дома в Дрогобыче избрали меру пресечения

Коммунальщиков обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Согласно ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, обвал в одном из многоэтажных домов по ул. Грушевского 101 в г. Дрогобыче произошел в среду, 28 августа в 2:46. В результате происшествия был разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. В четверг, 29 августа, под завалами дома были обнаружены 8 тел погибших. Среди них один ребенок. Также в результате взрыва травмы получили 32 человека.

Ранее сообщалось, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже. Очевидцы отмечают, что взрыва не было (предварительная версия обрушения - взрыв газа, - ред.), был грохот от разрушения.


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