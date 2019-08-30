Фігурантам справи щодо обвалу будинку у Дрогобичі обрали запобіжний захід

Фото: обвал будинку у Дрогобичі (dsns.gov.ua)

Підозрювані 2 місяці будуть знаходиться під домашнім арештом

Дрогобицький міський суд обрав запобіжний захід фігурантам справи, щодо обвалу житлового будинку. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Львівської області Юлія Шевченко у своєму Facebook.

Повідомляється, що в п'ятницю, 30 серпня, суд виніс рішення про утримання під домашнім арештом двом комунальникам.

"Щодо міри. Сьогодні, 30.08.19, Дрогобицький міський суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці (з 6:00 до 21:00)", - повідомила Шевченка.

Комунальників звинувачують у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, їм загрожує від 5 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, обвал в одному з багатоповерхових будинків по вул. Грушевського 101 р. в Дрогобичі стався в середу, 28 серпня о 2:46. В результаті події був зруйнований під'їзд з першого по четвертий поверх. У четвер, 29 серпня, під завалами будинку були виявлені 8 тіл загиблих. Серед них одна дитина. Також в результаті вибуху травми отримали 32 людини.

Раніше повідомлялося, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи в перукарні на першому поверсі. Очевидці відзначають, що вибуху не було (попередня версія обвалення - вибух газу, - ред.), був гуркіт від руйнування.