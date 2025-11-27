ua en ru
Фигуранта дела о "Северных потоках" выдали Германии, но это не конец истории, - Лубинец

Киев, Четверг 27 ноября 2025 22:10
Фигуранта дела о "Северных потоках" выдали Германии, но это не конец истории, - Лубинец Фото: Сергей Кузнецов был задержан в Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Италия экстрадировала в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, который является фигурантом дела о подрыве "Северных потоков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Лубинец отметил, что он уже обратился к коллеге из немецкой институции по правам человека с просьбой уделить делу Кузнецова особое внимание, а также следить за соблюдением его прав после прибытия в Германию.

"Я направил обращение в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой обеспечить максимально беспристрастное, аргументированное и объективное расследование и последующее обвинение - без политических ярлыков и давления, исключительно на основе доказательств и в рамках верховенства права", - добавил он.

Для Кузнецова призвали обеспечить доступ к медицинской помощи, общение с адвокатами и семьей, полноценный перевод и понимание всех процессуальных действий.

По словам омбудсмена, отдельно украинская сторона подчеркнула, что на момент подрывов "Северных потоков" Кузнецов служил в ВСУ, поэтому к этому делу могут применять гарантии международного гуманитарного права.

К мониторингу процесса привлекут советника Офиса уполномоченного по правам человека.

"Моя команда готовится к постоянному мониторингу ситуации в Германии. Мы остаемся на связи с семьей и адвокатами Сергея Кузнецова, отслеживать условия его содержания, ход расследования и судебный процесс. Если увидим признаки нарушения его прав, будем реагировать всеми инструментами", - добавил Лубинец.

Арест Кузнецова

Напомним, в августе Сергея Кузнецова арестовали в Италии по европейскому ордеру.

Там его поместили в тюрьму строгого режима. Украинцу пришлось объявлять голодовку, поскольку для него отказались обеспечить особый рацион.

Кузнецову необходимо было придерживаться веганской диеты из-за того, что у него панкреатит и целиакия.

Сегодня, 27 ноября, в федеральной прокуратуре Германии анонсировали экстрадицию Кузнецова из Италии.

