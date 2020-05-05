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Фигуранта дела об убийстве Шеремета оставили под стражей

Новости » Происшествия     05.05.2020 - 16:42
Фигуранта дела об убийстве Шеремета оставили под стражей
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Апелляционный суд отказался отпустить Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Заседание суда транслировалось в Facebook-сообществе Free Riff.

Сообщается, что апелляционный суд оставил постановление Печерского райсуда Киева в отношении Антоненко от 3 апреля без изменений. Полный текст постановления объявят 8 мая. Отметим, ранее меру пресечения Антоненко в виде содержания под стражей продлили до 1 июня.

Напомним, в начале апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что "через два месяца мы увидим какой-то результат" в деле Шеремета.

"Понравится ли он нам, или не понравится. Но это уже будет результат", - отметила она.

До этого Офис генпрокурора продлил сроки досудебного расследования в деле убийства Шеремета до 12 июня 2020 года. В этом деле ожидается завершение еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий. На сегодня все трое подозреваемых отказываются от прохождения полиграфа, а также от психологической и антропологической экспертиз.

Убийство Шеремета: следователи просят продлить сроки следствия
Новости Украины Павел Шеремет
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