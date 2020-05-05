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Фігуранта справи про вбивство Шеремета залишили під вартою

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 16:42
Фігуранта справи про вбивство Шеремета залишили під вартою
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Апеляційний суд відмовився відпустити Антоненка

Київський апеляційний суд залишив під вартою Андрія Антоненка, фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Засідання транслювалося в Facebook-спільноті Free Riff.

Повідомляється, що апеляційний суд залишив постанову Печерського райсуду Києва у відношенні Антоненка від 3 квітня без змін. Повний текст постанови оголосять 8 травня. Зазначимо, раніше запобіжний захід Антоненку у вигляді утримання під вартою було продовжено до 1 червня.

Нагадаємо, на початку квітня генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявляла, що "через два місяці ми побачимо якийсь результат" у справі Шеремета.

"Чи сподобається він нам, чи не сподобається. Але це вже буде результат", - зазначила вона.

До цього Офіс генпрокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства Шеремета до 12 червня 2020 року. У цій справі очікується завершення ще близько 20 експертиз та проведення додаткових слідчих дій. На сьогодні всі троє підозрюваних відмовляються від проходження поліграфа, а також від психологічної та антропологічної експертиз.

Вбивство Шеремета: слідчі просять продовжити терміни слідства
Новини України Павло Шеремет
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