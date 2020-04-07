Венедиктова о деле Шеремета: через два месяца мы увидим какой-то результат

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Венедиктова считает, что не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда

Через два месяца мы увидим какой-то результат по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде".

Венедиктова отметила, что дело сложное и ее заместитель занимается этим направлением.

"Я думаю, что виден конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно... Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится ли он нам, или не понравится. Но это уже будет результат", - отметила она.

По ее словам, не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда.

"Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет - будем видеть", - сообщила она.

Напомним, Офис генпрокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета до 12 июня 2020 года.

В частности, следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.