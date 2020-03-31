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Сроки расследования по делу убийства Шеремета продлили до июня

Новости » Общество     31.03.2020 - 02:51
Сроки расследования по делу убийства Шеремета продлили до июня
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Необходимо завершить еще около 20 экспертиз

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета до 12 июня 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Как сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд - рано. Сейчас все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.

В то же время адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения относительно данного ходатайства, настаивая на том, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению мер пресечения подозреваемым, которые заканчиваются в начале апреля.

Напомним, следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Правоохранители отмечали, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях затрудняет проведение следственных экспертиз.

Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что для передачи в суд материалов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на данный момент собрано недостаточное количество доказательств.

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Новости Украины расследованиеПавел Шеремет
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