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В деле Микитася и Аллерова появился еще один подозреваемый

Новости » Общество     21.01.2020 - 12:29
В деле Микитася и Аллерова появился еще один подозреваемый
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экс-заместителю президента госкорпорации сообщили о подозрении в пособничестве

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации по делу бывшего народного депутата Максима Микитася о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что нового фигуранта дела обвиняют в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии. На данный момент решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Поскольку указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении подписал Генеральный прокурор", - говорится в сообщении.

Напомним, бывшего народного депутат Максим Микитась подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. 4 октября Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен.

В конце октября Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн гривен. На него надели электронный браслет. 20 января пограничники сняли с самолета экс-нардепа Микитася при попытке покинуть Украину.

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