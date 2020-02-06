ВАКС увеличил размер залога фигуранту дела Микитася

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Размер залога Мармышу был увеличен более чем в 6 раз

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение об увеличении размера залога фигуранту дела бывшего народного депутата Максима Микитася о завладении имуществом Нацгвардии Вячеславу Мармышу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

По данным САП, суд решил частично удовлетворить жалобу прокурора и детективов и увеличил размер залога бывшему заместителю директора "Укрбуда" Мармышу.

"Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворив требования прокурора и детектива, определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн гривен залога", - заявили в прокуратуре.

Отмечается, что ранее размер залога составлял 6 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС в рамках дела Микитася избрал меру пресечения экс-заместителю директора государственной корпорации "Укрбуд" Мармышу. Мармыша взяли под стражу до 14 февраля 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 6 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации. Нового фигуранта дела обвиняют в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

Как известно, экс-нардепа Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы завладения недвижимостью в Киеве. В октябре ВАКС избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в размере 5,5 млн гривен. Уже в конце октября Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн гривен.