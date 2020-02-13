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За фігуранта справи Микитася внесли заставу

Новини » Політика     13.02.2020 - 12:25
За фігуранта справи Микитася внесли заставу
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

За Мармиша внесли 40 млн грн застави

За екс-заступника директора "Укрбуду" В'ячеслава Мармиша внесли 40 млн грн застави. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк.

Як зазначили в САП, на Мармиша покладено низку зобов'язань.

"Мармиш вніс заставу 40 млн грн, на нього за рішенням суду покладено низку зобов'язань", - сказала вона.

Раніше суд збільшив розмір застави колишньому заступникові директора "Укрбуду" Мармишу. До цього розмір застави становив 6 млн гривень.

Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику президента державної корпорації. Нового фігуранта справи звинувачують у пособництві в заволодінні майном Нацгвардії.

РБК-Україна писало, що екс-нардепа Микитася підозрюють у змові з колишнім командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. У жовтні ВАКС обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в розмірі 5,5 млн гривень. Вже в кінці жовтня Микитась вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн гривень.

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