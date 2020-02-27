ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров получил подтверждение инвалидности

Новости » Общество     27.02.2020 - 16:57
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров получил подтверждение инвалидности
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Это подтверждение Гафарову необходимо для возобновления пенсионных выплат

Фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиль Гафаров получил документальное подтверждение второй группы инвалидности. Об этом заявил адвокат Рифат Яхин, сообщает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, это подтверждение необходимо для возобновления пенсионных выплат Гафарову, которые ранее были приостановлены.

"Сегодня медкомиссия бюро медико-социальной экспертизы, которая была организована после нашего административного иска к МСЧ-91 ФСИН России, подтвердила вторую группу инвалидности Гафарова Джемиля, срок которой вышел еще в ноябре 2019 года и с этого времени УФСИН Крыма бездействовала", - сообщил адвокат.

О проблемах со здоровьем Гафарова сообщалось в начале ноября 2019 года. Тогда его адвокат сообщал, что политзаключенному отказываются давать медицинские препараты.

В декабре 2019 года сообщалось, что у фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова значительно ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, в аннексированном Крыму подконтрольный России "Верховный суд Крыма" оставил под стражей фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Меджита Абдурахманова и Владлена Абдулкадырова.

США никогда не признают Крым российским, - Помпео Прокуратура АР Крым объявила о подозрении 25 лицам за преследование Чийгоза
Новости Украины КрымКрыминвалидностьХизб ут-Тахрир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь