Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров получил подтверждение инвалидности

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Это подтверждение Гафарову необходимо для возобновления пенсионных выплат

Фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиль Гафаров получил документальное подтверждение второй группы инвалидности. Об этом заявил адвокат Рифат Яхин, сообщает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, это подтверждение необходимо для возобновления пенсионных выплат Гафарову, которые ранее были приостановлены.

"Сегодня медкомиссия бюро медико-социальной экспертизы, которая была организована после нашего административного иска к МСЧ-91 ФСИН России, подтвердила вторую группу инвалидности Гафарова Джемиля, срок которой вышел еще в ноябре 2019 года и с этого времени УФСИН Крыма бездействовала", - сообщил адвокат.

О проблемах со здоровьем Гафарова сообщалось в начале ноября 2019 года. Тогда его адвокат сообщал, что политзаключенному отказываются давать медицинские препараты.

В декабре 2019 года сообщалось, что у фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова значительно ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, в аннексированном Крыму подконтрольный России "Верховный суд Крыма" оставил под стражей фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Меджита Абдурахманова и Владлена Абдулкадырова.