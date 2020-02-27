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Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Гафаров отримав підтвердження інвалідності

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 16:57
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Гафаров отримав підтвердження інвалідності
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Це підтвердження Гафарову необхідно для відновлення пенсійних виплат

Фігурант другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров отримав документальне підтвердження другої групи інвалідності. Про це заявив адвокат Рифат Яхін, повідомляє "Крим.Реалії".

За словами адвоката, це підтвердження необхідно для відновлення пенсійних виплат Гафарову, які раніше були припинені.

"Сьогодні медкомісія бюро медико-соціальної експертизи, яка була організована після нашого адміністративного позову до МСЧ-91 ФСВП Росії, підтвердила другу групу інвалідності Гафарова Джеміля, термін якої вийшов ще в листопаді 2019 року і з цього часу УФСІН Криму цим не займався", - повідомив адвокат.

Про проблеми зі здоров'ям Гафарова повідомлялося на початку листопада 2019 року. Тоді його адвокат повідомляв, що політв'язню відмовляються давати медичні препарати.

У грудні 2019 року повідомлялося, що у фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова значно погіршився стан здоров'я.

Нагадаємо, в анексованому Криму підконтрольний Росії "Верховний суд Криму залишив під вартою фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Меджита Абдурахманова і Владлена Абдулкадирова.

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