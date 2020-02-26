ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму оставили под стражей фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     26.02.2020 - 21:41
В Крыму оставили под стражей фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Иллюстративной фото (facebook.com/crimeansolidarity)

"Суд" отклонил жалобу защиты об изменении меры пресечения

В аннексированном Крыму подконтрольный России "Верховный суд Крыма" оставил под стражей фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Меджита Абдурахманова и Владлена Абдулкадырова. Об этом говорится в сообщении "Крымской солидарности" в Facebook.

Сообщается, что заседание о рассмотрении апелляции стороны защиты об изменении меры пресечения проходило в закрытом режиме. В ходе заседания суд отклонил апелляционную жалобу, оставив фигурантов под стражей.

"Сторону защиты представляли адвокаты по назначению. Родные подсудимых не были допущены на оглашение решения. Судья не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил решение первой инстанции в силе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых этапировали в российскую Башкирию.

Также РБК-Украина писало, что подконтрольный Российской Федерации "Верховный суд Крыма" отклонил апелляционные жалобы стороны защиты на продление меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Ризы Омерова, Энвера Омерова и Айдера Джеппарова. Они останутся в СИЗО до 5 апреля 2020 года.

Оккупационным "прокурорам" Крыма сообщили о подозрении в госизмене Украинскому политзаключенному в РФ угрожают изнасилованием, - Денисова
Новости Украины КрымКрымполитзаключенные в РФХизб ут-Тахрир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь