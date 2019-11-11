Суд в Крыму продлил арест восьмерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

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Восемь фигурантов останутся в следственном изоляторе до 15 февраля 2020 года

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест на три месяца восьмерым фигуранта второй симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Рустем Шейхалиев, Тофик Абдулгазиев, Раим Айвазов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов и Шабан Умеров останутся в следственном изоляторе до 15 февраля 2020 года.

"На судебном заседании нами было подано ряд ходатайств. Однако судья все ходатайства отклонил, не принял, поэтому сегодня мы не получили соревновательный процесс, а получили однобокий процесс в пользу обвинения, который заранее предусматривал обвинительный уклон. Раимом Айвазовим был заявлен отвод судье и прокурору, однако суд отклонил его и сразу было зачитано постановление", - рассказал адвокат Рустем Кямилев.

Отметим, что суд сослался на "тяжесть" выдвинутых обвинений и отклонил ходатайство стороны защиты всех фигурантов о смене меры пресечения.

Также адвокат Мария Эйсмонт подала жалобу в суд по поводу недопуска в зал всех желающих.

"Мы с коллегой написали жалобу на имя председателя суда относительно того, что не всех родственников и других присутствующих пустили на открытое судебное заседание. Места в зале были, однако не все смогли попасть на заседание", - отметила Эйсмонт.

Напомним, в оккупированном Симферополе в пятницу, 8 ноября, "суд" продлил арест 7 активистам второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир".

Ранее сообщалось, что оккупационный "суд в Крыму продлил арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимиров останутся под стражей до 5 февраля 2020 года. Активисты были задержаны российскими силовиками после обысков 10 июня.