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У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" значительно ухудшилось здоровье, - адвокат

Новости » Общество     05.12.2019 - 21:47
У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" значительно ухудшилось здоровье, - адвокат
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

На заявления Гафарова об ухудшении здоровья никак не реагируют

У фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова значительно ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По словам адвоката Гафарова Рифата Яхина, ни руководство следственного изолятора, где содержится подзащитный, ни прокуратура, ни Общественная наблюдательная комиссия не реагируют на заявления об ухудшении здоровья.

"Состояние здоровья у него все хуже и хуже. Могу сказать, что все, кто выступают за то, чтобы содержать его в следственном изоляторе, его медленно убивают. Им важны только интересы следствия. Ни один медицинский документ, подтверждающий его болезнь, не берется во внимание. Ощущение, что его вообще человеком не считают", - сообщил адвокат.

Отмечается, что 5 декабря Гафаров написал очередное письмо, в котором сообщил, что его содержат в холодной камера, из-за чего у него ухудшилось хроническое почечное заболевания. Кроме этого, по словам адвоката, у подзащитного ухудшился слух - он практически не слышит на одно ухо.

Напомним, 11 ноября "суд" в Крыму продлил арест Гафарова и еще семерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на три месяца. Восемь фигурантов останутся в следственном изоляторе до 15 февраля 2020 года

Также сообщалось о проблемах со здоровьем Гафарова в начале ноября. Тогда его адвокат сообщал, что политзаключенному отказываются давать медицинские препараты.

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