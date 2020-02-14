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Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаев перенес инсульт в российском СИЗО

Новости » Общество     14.02.2020 - 15:12
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаев перенес инсульт в российском СИЗО
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Теймур Абдуллаев перенес летом 2019 года инсульт

Осужденный по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес в российском следственном изоляторе инсульт. А у его брата Узеира Абдуллаева, который также является фигурантом этого дела, проблемы с сердцем и почками. Об этом сообщила мать крымчан Диляра Абдуллаева, написала Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, во время разговора мать сообщила подробности о состоянии здоровья сыновей, которые, по ее мнению, намеренно скрывались администрацией пенитенциарных учреждений, подконтрольных стране-оккупанту, чтобы не менять меру пресечения.

"Теймур Абдуллаев перенес летом 2019 года инсульт. Надлежащего лечения он не получил, а это может вызвать рецидив. В Узеира Абдуллаева - серьезные проблемы с сердцем и почками. Все необходимые медицинские справки, подтверждающие эти заболевания, были переданы руководству пенитенциарных учреждений для получения медицинской помощи. Однако, соответствующего лечения Узеира Абдуллаеву также не было предоставлено", - написала Денисова.

Ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил, что фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые находились в российском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении.

Мать осужденных Диляра Абдуллаева также сообщила, что Теймура и Узеира отправили 10 февраля ночью из СИЗО-2 российского Таганрога по этапу в неизвестном направлении.

Позже Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой в связи с этапированием в неизвестном направлении​ осужденных по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых.

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