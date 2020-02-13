ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаевых этапировали из СИЗО, - адвокат

Новости » Общество     13.02.2020 - 14:43
Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаевых этапировали из СИЗО, - адвокат
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Узеира и Теймура Абдуллаевых этапировали в неизвестном направлении

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые находились в российском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении. Об этом рассказал адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, он не знает, когда будет точная информация о местонахождении Абдуллаевых.

"Была у нас такая информация, только я не знаю, когда их этапировали и куда точно - не могу сказать. То есть, когда я их посещал на прошлой неделе, они сказали, что им сообщили, что сегодня-завтра их этапируют. В колонии СИЗО готовился большой этап. Когда ФСИН России сообщит нам, куда они доехали, только тогда мы узнаем", - рассказал адвокат.

Мать осужденных Диляра Абдуллаева также сообщила, что Теймура и Узеира отправили 10 февраля ночью из СИЗО-2 российского Таганрога по этапу в неизвестном направлении.

Ранее четырнадцати фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" на месяц продлили арест в СИЗО.

Также РБК-Украина писало, что фигуранта первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева содержат в российском СИЗО в Ростовской области с нарушением прав.

В Раде одобрили пакет рекомендаций для защиты прав крымчан Майк Блумберг сравнивал атаку Путина на Украину с аннексией Калифорнии Америкой, - WP
Новости Украины КрымКрымэтапированиеХизб ут-Тахрир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь