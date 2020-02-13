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Денисова просит Москалькову установить местонахождение фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"  

Новости » Общество     13.02.2020 - 18:55
Денисова просит Москалькову установить местонахождение фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"  
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Адвокату и родным не сообщили, куда именно этапируют Абдулаевых

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой в связи с этапированием в неизвестном направлении​ осужденных по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Так, она сообщила, что Узеира и Теймура Абдуллаевых 10 февраля 2020 г. вывезли из пенитенциарного учреждения на территории Ростовской области.

"Обращаюсь к Татьяне Москальковой срочно принять меры для установления местонахождения граждан Украины, ведь адвокату и родным не сообщили, куда именно этапируют наших сограждан", - написала Денисова.

Напомним, ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил, что фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые находились в российском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении.

Мать осужденных Диляра Абдуллаева также сообщила, что Теймура и Узеира отправили 10 февраля ночью из СИЗО-2 российского Таганрога по этапу в неизвестном направлении.

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаевых этапировали из СИЗО, - адвокат В РФ и оккупированном Крыму незаконно удерживаются 116 украинских политзаключенных, - Денисова
Новости Украины этапированиеДенисоваХизб ут-Тахрир
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