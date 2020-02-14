Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаєв переніс інсульт в російському СІЗО

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Теймур Абдуллаєв переніс влітку 2019 року інсульт

Засуджений по першій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв переніс в російському слідчому ізоляторі інсульт. А у його брата Узеіра Абдуллаєва, який також є фігурантом цієї справи, проблеми із серцем і нирками. Про це повідомила мати кримчан Діляра Абдуллаєва, написала Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

За словами Денисової, під час розмови мати повідомила подробиці про стан здоров'я синів, які, на її думку, навмисно ховалися адміністрацією пенітенціарних установ, підконтрольних країні-окупантові, щоб не змінювати запобіжний захід.

"Теймур Абдуллаєв переніс влітку 2019 року інсульт. Належного лікування він не отримав, а це може викликати рецидив. У Узеіра Абдуллаєва - серйозні проблеми з серцем і нирками. Всі необхідні медичні довідки, що підтверджують ці захворювання, були передані керівництву пенітенціарних установ для отримання медичної допомоги. Проте, відповідного лікування Узеіру Абдуллаєву також не було надано", - написала Денісова.

Раніше адвокат Едем Семедляев повідомив, що фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Узеіра і Теймура Абдуллаевых, які перебували в російському СІЗО, етапували в невідомому напрямку.

Мати засуджених Діляра Абдуллаєва також повідомила, що Теймура і Узеіра відправили 10 лютого вночі з СІЗО-2 російського Таганрогу по етапу в невідомому напрямку.

Пізніше Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової у зв'язку з етапуванням у невідомому напрямку засуджених за першою сімферопольською "справою Хізб ут-Тахрір" братів Узеіра і Теймура Абдуллаєвих.