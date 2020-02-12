Четырнадцати фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Большинство заседаний проходили в закрытом режиме

Четырнадцати фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" на месяц продлили арест в СИЗО. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Кировский районный суд российского Ростова-на-Дону до 15 марта продлил меру пресечения Асану Яникову, Алиму Каримову, Акиму Бекирову, Иззету Абдуллаеву и Сеитвели Сейтабдиеву.

Аналогичное решение вынесли Октябрьский районный Ростова-на-Дону и Таганрогский городской суды, оставив под стражей Эрфана Османова и Сейрана Муртазу.

В подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя, а также Верховном суде Крыма была продлена мера пресечения Сервету Газиеву, Энверу Аметову, Шабану Умерову, Тофику Абдулгазиеву, Рустему Шейхалиеву, Белялу Адилову и Эскендеру Сулейманову.

Все заседания кроме одного - в Киевском районном суде Симферополя - проходили в закрытом режиме.

Ранее в аннексированном Крыму "Киевский районный суд Симферополя" продлил меру пресечения фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" до 15 марта 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что фигуранта первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева содержат в российском СИЗО в Ростовской области с нарушением прав.