ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Четырнадцати фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Новости » Общество     12.02.2020 - 02:29
Четырнадцати фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Большинство заседаний проходили в закрытом режиме

Четырнадцати фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" на месяц продлили арест в СИЗО. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Кировский районный суд российского Ростова-на-Дону до 15 марта продлил меру пресечения Асану Яникову, Алиму Каримову, Акиму Бекирову, Иззету Абдуллаеву и Сеитвели Сейтабдиеву.

Аналогичное решение вынесли Октябрьский районный Ростова-на-Дону и Таганрогский городской суды, оставив под стражей Эрфана Османова и Сейрана Муртазу.

В подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя, а также Верховном суде Крыма была продлена мера пресечения Сервету Газиеву, Энверу Аметову, Шабану Умерову, Тофику Абдулгазиеву, Рустему Шейхалиеву, Белялу Адилову и Эскендеру Сулейманову.

Все заседания кроме одного - в Киевском районном суде Симферополя - проходили в закрытом режиме.

Ранее в аннексированном Крыму "Киевский районный суд Симферополя" продлил меру пресечения фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" до 15 марта 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что фигуранта первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева содержат в российском СИЗО в Ростовской области с нарушением прав.

Денисова назвала продление ареста крымчанину Гафарову прямой угрозой жизни Фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест
Новости Украины СИЗОХизб ут-Тахрир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь