FIBA проинспектировала Запорожье перед игрой Украина - Словения

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Матч отбора на ЧМ-2019 состоится как и было запланировано

Международная федерация баскетбола (FIBA) разрешила проведение встречи отбора на ЧМ-2019 мужской сборной Украины против Словении в Запорожье, несмотря на военное положение. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины.

27 ноября Запорожье посетил советник по безопасности FIBA, который проинспектировал арену и гостиницы, где проживают команды. Также была проведена встреча с представителями местной власти, после чего принято решение, что матч можно проводить здесь.

FIBA будет продолжать следить за ситуацией в Запорожье до окончания матча.

Игра состоится завтра, 29 ноября, в Дворце спорта "Юность". Начало – в 19.00.

Ранее рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям решила перенести матч 5 тура Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" из Полтавы в Киев.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов подчеркнул, что из-за введения военного положения в отдельных областях Украины, никакие спортивные турниры там не отменят.