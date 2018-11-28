FIBA проінспектувала Запоріжжя перед грою Україна - Словенія

Фото: (fbu.ua)

Матч відбору на ЧС-2019 відбудеться як і було заплановано

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) дозволила проведення зустрічі відбору на ЧС-2019 чоловічої збірної України проти Словенії в Запоріжжі, попри воєнний стан. Про це повідомляється на сайті Федерації баскетболу України.

27 листопада Запоріжжя відвідав радник з безпеки FIBA, який проінспектував арену і готелі, де проживають команди. Також була проведена зустріч з представниками місцевої влади, після чого прийнято рішення, що матч можна проводити тут.

FIBA буде продовжувати стежити за ситуацією в Запоріжжі до закінчення матчу.

Гра відбудеться завтра, 29 листопада, в Палаці спорту "Юність". Початок - о 19.00.

Раніше робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій вирішила перенести матч 5 туру Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" з Полтави до Києва.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов підкреслив, що через введення воєнного стану в окремих областях України, жодні спортивні турніри там не скасують.