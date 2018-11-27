В Украине не будут отменять спортивные турниры из-за военного положения

Иллюстративное фото (fcdynamo.kiev.ua)

Однако во время проведения массовых спортивных мероприятий будут усиливать охрану

Из-за введения военного положения в отдельных областях Украины, никакие спортивные турниры там не отменят. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра молодежи и спорта Игоря Жданова в Facebook.

Он отметил, что министерство продолжит работать в штатном режиме. В частности, будут реализовываться молодежные мероприятия и проекты, проводиться и финансироваться запланированы учебно-тренировочные сборы национальных сборных команд. Также будут проходить выезды на международные соревнования (кроме страны-агрессора РФ) и спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, предусмотренные на текущий год.

"Указом президента Украины не отменяются никакие спортивные турниры национального и международного уровня, запланированные к проведению в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, решение относительно участия спортсменов-военнослужащих и офицеров ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы, других силовых ведомств в спортивных мероприятиях в условиях военного положения принимается их непосредственным командованием.

Также сообщается, что во время проведения массовых спортивных мероприятий в период действия военного положения будут усилены меры безопасности.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что не отменят матч группового этапа Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" не смотря на возможное введение в Украине военного положения.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.