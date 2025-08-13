Криза автопрому: ще один завод у РФ не витримав навіть пів року роботи

У Росії триває криза в автопромі - слідом за Павловським автобусним заводом зупинилося виробництво на брянському автозаводі BNM. Підприємство пропрацювало менше ніж півроку, випустивши лише 110 машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Як пише видання, в Брянську зупинив роботу автозавод BNM, що належав холдингу "БН-Моторс". Підприємство мало випускати копії китайських фургонів BNM Model 1 і аналога BAW T7. Але через обвал попиту проєкт закрили, розповів власник заводу Олексій Подщеколдін.
За його словами, прибутковість бізнесу виявилася значно нижчою за очікувані 20%, а кредити і падіння ринку зробили виробництво нерентабельним.
Завод почав великовузлове виробництво в березні 2025 року і за весь час зібрав тільки 110 фургонів. План був - по 100 машин на місяць, але реалізувати їх не вдалося.
За сім місяців 2025 року продажі нових легких комерційних автомобілів (LCV) у Росії впали на 17,8% до 46,9 тисяч одиниць. Падіння триває шість місяців поспіль.
Експерти зазначають, що такі фургони купують переважно невеликі компанії для перевезень. Зазвичай цей сегмент стабільний, але зараз він страждає через стагнацію в малому бізнесі, високі кредитні ставки і дефіцит водіїв.
Навіть персональний BNM, зібраний для власника заводу, не вдається продати - його пропонують за 2 млн рублів.
Раніше повідомлялося, що в Росії промислове виробництво продовжує падати, а в цивільному секторі зростання фіксується лише в ритуальному бізнесі. Економіка країни втрачає стійкість під тиском затяжної війни та міжнародних санкцій.
Ключові галузі стикаються зі скороченням обсягів, а банківський сектор готують до можливої держпідтримки. За даними Мінфіну РФ, дефіцит бюджету в липні досяг 13 млрд доларів, а з початку року перевищив 54 млрд доларів.
При цьому державні витрати зросли на 20,8% порівняно з минулим роком, тоді як доходи збільшилися лише на 2,8%. Це свідчить про наростаючий дисбаланс, який загрожує ще більшим економічним потрясінням.