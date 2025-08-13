Кризис автопрома: еще один завод в РФ не выдержал даже полгода работы

Как пишет издание, в Брянске остановил работу автозавод BNM, принадлежавший холдингу "БН-Моторс". Предприятие должно было выпускать копии китайских фургонов BNM Model 1 и аналога BAW T7. Но из-за обвала спроса проект закрыли, рассказал владелец завода Алексей Подщеколдин.

По его словам, доходность бизнеса оказалась значительно ниже ожидаемых 20%, а кредиты и падение рынка сделали производство нерентабельным.

Планировали сотни, выпустили лишь сотню

Завод начал крупно узловое производство в марте 2025 года и за все время собрал только 110 фургонов. План был - по 100 машин в месяц, но реализовать их не удалось.

За семь месяцев 2025 года продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России упали на 17,8% до 46,9 тысячи единиц. Падение продолжается шесть месяцев подряд.

Малый бизнес тоже загибается

Эксперты отмечают, что такие фургоны покупают в основном небольшие компании для перевозок. Обычно этот сегмент стабилен, но сейчас он страдает из-за стагнации в малом бизнесе, высоких кредитных ставок и дефицита водителей.

Даже персональный BNM, собранный для владельца завода, не удается продать - его предлагают за 2 млн рублей.

Кризис в автопроме нарастает