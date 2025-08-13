RU

Кризис автопрома: еще один завод в РФ не выдержал даже полгода работы

Фото: копия китайского фургона под маркой BNM Model 1 (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

В России продолжается кризис в автопроме - вслед за Павловским автобусным заводом остановилось производство на брянском автозаводе BNM. Предприятие проработало меньше полугода, выпустив всего 110 машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Как пишет издание, в Брянске остановил работу автозавод BNM, принадлежавший холдингу "БН-Моторс". Предприятие должно было выпускать копии китайских фургонов BNM Model 1 и аналога BAW T7. Но из-за обвала спроса проект закрыли, рассказал владелец завода Алексей Подщеколдин.

По его словам, доходность бизнеса оказалась значительно ниже ожидаемых 20%, а кредиты и падение рынка сделали производство нерентабельным.

Планировали сотни, выпустили лишь сотню

Завод начал крупно узловое производство в марте 2025 года и за все время собрал только 110 фургонов. План был - по 100 машин в месяц, но реализовать их не удалось.

За семь месяцев 2025 года продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России упали на 17,8% до 46,9 тысячи единиц. Падение продолжается шесть месяцев подряд.

Малый бизнес тоже загибается

Эксперты отмечают, что такие фургоны покупают в основном небольшие компании для перевозок. Обычно этот сегмент стабилен, но сейчас он страдает из-за стагнации в малом бизнесе, высоких кредитных ставок и дефицита водителей.

Даже персональный BNM, собранный для владельца завода, не удается продать - его предлагают за 2 млн рублей.

Кризис в автопроме нарастает

  • Павловский автобусный завод с 21 июля по 3 августа официально ушел на плановый корпоративный отпуск с полной оплатой - якобы для модернизации оборудования и подготовки к запуску новой модели "Ситимакс 8". Однако СМИ утверждают, что конвейеры стоят из-за слабого спроса, и сотрудники уже давно находятся в отпуске.
  • Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю, объяснив это падением рынка автобусов на 60 % из-за сокращения закупок в регионах.
  • ГАЗ и КАМАЗ уже объявили о переходе на сокращенную рабочую неделю из-за падения спроса - КАМАЗ с 1 августа, ГАЗ в августе.
  • АвтоВАЗ тоже рассматривает подобные меры: возможно, переход на четырехдневку с 29 сентября

Экономика РФ стремительно теряет опору

Ранее сообщалось, что в России промышленное производство продолжает падать, а в гражданском секторе рост фиксируется лишь в ритуальном бизнесе. Экономика страны теряет устойчивость под давлением затяжной войны и международных санкций.

Ключевые отрасли сталкиваются с сокращением объемов, а банковский сектор готовят к возможной господдержке. По данным Минфина РФ, дефицит бюджета в июле достиг 13 млрд долларов, а с начала года превысил 54 млрд долларов.

При этом государственные расходы выросли на 20,8% по сравнению с прошлым годом, тогда как доходы увеличились лишь на 2,8%. Это свидетельствует о нарастающем дисбалансе, который грозит еще большим экономическим потрясением.

