ФГВФЛ предлагает повысить гарантированную сумму вклада более чем в 10 раз

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предлагает провести первое повышение гарантированной суммы уже в этом году, а к 2027 году довести ее до в 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте. Об этом сказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут в эфире радиостанции "Голос столицы".

Как напомнила Рекрут, что в Европе сумма гарантирования составляет 100 тыс. евро, в то время как в Украине около 6-7 тыс. евро (200 тыс. грн.)

"Разрыв огромен", - отметила она.

По ее словам, сейчас готовится законопроект с соответствующими изменениями в закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Как сообщало РБК-Украина, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 июля 2019 года составила 451,9 млрд грн. По данным ФГВФЛ, полностью покрываются гарантиями фонда 43,6%, что составляет 197,0 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 41,9 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 401,0 тыс., и сумма их вкладов составляет около 254,9 млрд грн.