ФГВФО пропонує підвищити гарантовану суму вкладу більше, ніж у 10 разів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) пропонує провести перше підвищення гарантованої суми вже в цьому році, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті. Про це сказала директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут в ефірі радіостанції "Голос столиці".

Як нагадала Рекрут, що в Європі сума гарантування становить 100 тис. євро, в той час як в Україні близько 6-7 тис. євро (200 тис. грн.)

"Розрив величезний", - зазначила вона.

За її словами, зараз готується законопроект із відповідними змінами в закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Як повідомляло РБК-Україна, сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 липня 2019 року склала 451,9 млрд грн. За даними ФГВФО, повністю покриваються гарантіями фонду 43,6%, що становить 197,0 млрд грн.

Загальна кількість вкладників станом на 1 липня 2019 року становить 41,9 млн. Кількість вкладників з вкладами понад 200 тис. грн становить 401,0 тис., і сума їхніх вкладів становить близько 254,9 млрд грн.