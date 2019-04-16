ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов

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Сумма приближается к 90 млрд грн

В реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 апреля 2019 года насчитывалось 77 банков-участников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

По данным пресс-службы, в стадии ликвидации находилось 88 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".

Сумма средств, которые аккумулированы фондом, по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 10,880 млрд грн. Поступления от регулярного сбора за январь-март составили 893,04 млн грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление фонда после вступления в силу закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в пределах выплаты гарантированного возмещения состоянию на 1 апреля 2019 года составила 89,357 млрд грн, сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Напомним, по данным НБУ, По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилось на 60 - с 8509 до 8449 отделений.

Отметим, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 января 2019 года насчитывалось 77 банков-участников. В стадии ликвидации находилось 90 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".