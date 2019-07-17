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В Фонде гарантирования вкладов сменился директор

Новости » Экономика    17.07.2019 - 16:59
В Фонде гарантирования вкладов сменился директор
Фото: Светлана Рекрут (fg.gov.ua)

ФГВФЛ возглавила Светлана Рекрут

Административный совет Фонд гарантирования вкладов физических лиц уволил Константина Ворушилина с должности директора - распорядителя ФГВФЛ по собственному желанию с 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба фонду.

Согласно сообщению, с 18 июля совет назначила директором-распорядителем ФГВФЛ Светлану Рекрут.

Обращаясь к работникам, Константин Ворушилин сказал, что на сегодня фонд полностью рассчитался по кредитам НБУ и начал досрочный возврат заимствований от Минфина, привлекавшихся для обеспечения выплат гарантированного государством возмещения вкладчикам банков. В целом НБУ возвращено 20,15 млрд грн, а Минфину - 10,12 млрд грн, кроме того, этим учреждениям оплачено около 11 млрд грн процентов.

По словам Рекрут, перед фондом стоят задачи продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством. "Поскольку остаток долга перед Министерством финансов на настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще свыше 67 млрд грн по процентам, сверхважным заданием, над которым фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам. Это позволит начать дискуссию о повышении гарантированной суммы", - сказала она.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2019 года в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) насчитывалось 77 банков-участников. В стадии ликвидации находилось 88 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".

Отметим, что сумма средств, аккумулированные фондом, по состоянию на 1 апреля 2019 года составляла 10,880 млрд грн. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 89,357 млрд грн.

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