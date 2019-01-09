ФГВФЛ обнародовал схему вывода сотен миллионов из банка-банкрота

Фото: Фонда гарантирования вкладов физических лиц ( fg.gov.ua)

Оценочная стоимость кредитов оказалась в 2,5 раза меньше реальной

Из неплатежеспособного АО "Банк Богуслав" было выведено более 300 млн грн с помощью кредитования связанных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как отметили в пресс-службе, компании-заемщики не имели собственных денежных поступлений в количестве, достаточном для обслуживания кредитной задолженности, и осуществляли свою деятельность исключительно за счет полученных кредитных средств.

Проверка предприятий-залогодателей показала, что имущества, переданного в залог банку, нет в наличии, а самих залогодателей не выявлено по адресам, указанным в договорах и в Едином государственном реестре, добавили в фонде.

"В итоге оценочная стоимость кредитного портфеля заемщиков-юридических лиц банка оказалась более чем в два раза меньше от заявленной "на бумаге": в балансовой отчетности по состоянию на дату утверждения ликвидационной массы остаток задолженности по кредитам юридических лиц составил 578 млн грн, из которых 502 млн грн были подкреплены обеспечением, а вот оценочная стоимость этих кредитов составляет лишь 211 млн грн. При этом, доля ликвидного обеспечения составляет только 24% от общей суммы обеспечения", - отметили в ФГВФЛ.

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Напомним, Национальный банк Украины отнес ПАО "Банк Богуслав" к категории неплатежеспособных в ноябре 2017 года. Общая сумма акцептованных кредиторских требований банка составляет 228 млн грн, из них погашено 28 млн грн. Вкладчикам банка по состоянию на 1 декабря 2018 года выплачено почти 178 млн грн, что составляет 97% от суммы обязательств перед ними.

Как сообщало РБК-Украина, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывается 78 банков-участников. в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках: "Финансовая инициатива" и "ВТБ Банк".