ФГВФО оприлюднив схему виведення сотень мільйонів з банку-банкрута

Фото: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ( fg.gov.ua)

Оціночна вартість кредитів виявилася в 2,5 рази меншою за реальну

З неплатоспроможного АТ "Банк Богуслав" було виведено понад 300 млн грн через кредитування пов’язаних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Як зазначили в прес-службі, компанії-позичальники не мали власних грошових надходжень у кількості, достатній для обслуговування кредитної заборгованості, і здійснювали свою діяльність виключно за рахунок отриманих кредитних коштів.

Перевірка підприємств-заставодавців показала, що майна, переданого в заставу банку, немає в наявності, а самих заставодавців не виявлено за адресами, вказаними в договорах і в Єдиному державному реєстрі, додали у фонді.

"У підсумку оціночна вартість кредитного портфелю позичальників-юридичних осіб банку виявилася у понад два рази меншою від заявленої "на папері": у балансовій звітності станом на дату затвердження ліквідаційної маси залишок заборгованості за кредитами юридичних осіб становив 578 млн грн, з яких 502 млн грн були підкріплені забезпеченням, а ось оціночна вартість цих кредитів становить лише 211 млн грн. При цьому, частка ліквідного забезпечення складає тільки 24% від загальної суми забезпечення", - зазначили у ФГВФО.

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Нагадаємо, Національний банк України відніс ПАТ "Банк Богуслав" до категорії неплатоспроможних у листопаді 2017 року. Загальна сума акцептованих кредиторських вимог банку складає 228 млн грн, із них погашено 28 млн грн. Вкладникам банку станом на 1 грудня 2018 року виплачено майже 178 млн грн, що становить 97% від суми зобов’язань перед ними.

Як повідомляло РБК-Україна, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховується 78 банків-учасників. у стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках: "Фінансова ініціатива" і "ВТБ Банк".