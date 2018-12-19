В Украине уменьшилось количество работающих банков

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Участниками ФГВФЛ было 78 банков, банков-банкротов - 91

В реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывалось 78 банков-участников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Как отметили в ФГВФЛ, в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках: "Финансовая инициатива" и "ВТБ Банк".

Общая сумма средств, которые аккумулированы фондом, по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет 14 628,35 млн грн. Поступления в фонд от регулярного сбора за январь-ноябрь 2018 года составили 3 498,01 млн грн, сообщили в ФГВФЛ.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования, по состоянию на 1 декабря 2018 года составила 88 416,3 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что по итогам 2019 года банковская система Украины впервые за последние годы получит прибыль, которая может стать рекордной более чем за десять лет.

Отметим, что за весь 2017 год все банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.